Dica a recunoscut ca nu face singur strategia Stelei. Insa nu patronul e cel cu care se consulta, ci un fost antrenor stelist

Aflat la prima aventura pe banca unei echipe de prima divizie, Nicolae Dica are pe umerii sai o presiune destul de mare. Acesta trebuie sa treaca macar de Viktoria Plzen in aceasta vara, pentru ca Steaua sa fie sigura de grupele unei competitii europene.

Noul antrneor stelist recunoaste ca incearca sa compenseze lipsa de experienta la acest nivel cu sfaturi de la un tehnician care a activat la nivel inalt. Cosmin Olaroiu este omul cu care Dica se consulta in privinta deciziilor importante.

"Cu Oli am vorbit in toata aceasta perioada, mi-a spus ca este alaturi de mine, ca ma sustine, mi-a dat sfaturi. El a fost un antrenor care a facut mare performanta. Mi-a spus sa am incredere in lucrurile pe care le fac la echipa, mi-a dat multe sfaturi pretioase", a recunoscut Dica.

Nicolae Dica si Cosmin Olaroiu au lucrat la Steaua in cea mai buna perioada a formatiei ros-albastre din istoria recenta. Cei doi au dus Steaua in semifinalele Cupei UEFA si in grupele UEFA Champions League.

In prezent, Cosmin Olaroiu activeaza la Al Ahli Dubai, unde este remunerat cu 4 milioane de dolari anual.

Olaroiu a cucerit 12 trofee in cariera in Romania, Arabia Saudita, Qatar si Emiratele Arabe Unite.