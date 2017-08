Dica a primit o lista cu 20 de fundasi din care trebuie sa aleaga. A pus ochii pe un algerian si un francez!

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Dica nu mai doarme in ultima vreme :) Cauta fundasi pe DVD. A primit o lista de 20, din care sa aleaga unul singur! Il vrea pana la meciul cu Sporting - marti de la 21.45, la PRO TV.

Planic i-a placut cel mai mult lui Dica, dar stelistii nu se inteleg cu agentul sarbului, care cere bani prea multi. Algerianul Belkalem a jucat la Trabzon inainte sa ajunga in liga a doua franceza! Are 1.90 si a fost in lotul Algeriei la mondialul din 2014.

Dica a pus ochii si pe un francez, care in ultimul an s-a luptat cu Messi si Ronaldo in Spania! A jucat la Granada! S-a despartit de spanioli, dupa ce echipa a picat in liga a doua si poate semna gratis cu stelistii!

"Sper in scurt timp sa aducem si un fundas central pt ca avem nevoie acolo, nu putem sa stam doar in doi jucatori", spune Dica.