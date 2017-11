Dica a pierdut 2 titulari dupa infrangerea cu Astra! Cat timp vor lipsi Planic si Teixeira

Batalia dintre Steaua si Timisoara e joi seara de la 21.30 la PRO TV!

Nicolae Dica a ramas fara 2 dintre cei mai importanti jucatori din prima parte a campionatului dupa partida cu Astra Giurgiu. Pe langa infrangerea cu 2-0, a treia consecutiva pentru stelisti, Filipe Teixeira si Bogdan Planic s-au accidentat serios.

Niciunul dintre cei doi nu va mai putea juca in ultimele partide din 2017 ale Stelei. Teixeira are o microruptura fibrilara si va lipsi in jur de 4 saptamani, anunta Digi Sport. La Planici, accidentarea este si mai grava, acesta urmand sa stea pe bara 2 luni.

Nicolae Dica pregateste o echipa cu multe schimbari la partida de Cupa Romaniei contra celor de la ACS Poli Timisoara din aceasta seara, in direct la Pro TV.