Dica a luat decizia FINALA in privinta lui Alibec! O noua veste buna: un accidentat a fost recuperat si intra cu Craiova

Nicolae Dica a decis sa-l reprimeasca pe Alibec in lot.

Denis Alibec a fost reprimit in lot si va merge cu echipa la Craiova. Dica va decide daca il va tine pe banca sau il va folosi in locul lui Gnohere, golgheterul echipei. "Va fi greu sa intre in locul Bizonului", spunea Dica.

"E decizia lui Dica, dar Alibec trebuie sa fie titular cu Beer Sheva", a spus Becali.

Dica a primit o veste buna inaintea derby-ului cu Craiova. Mihai Pintilii a fost recuperat si poate sa joace la Severin.

Planic si Benzar in schimb sunt in continuare accidentati. Dica se va baza pe cuplul Larie - Balasa in meciul cu Craiova.