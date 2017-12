Dica a facut lista de transferuri impreuna cu Becali! Ce spune despre venirile lui Omrani si Rusescu

Nicolae Dica si-a stabilit lista de transferuri pentru aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Chiar daca Gnohere e suspendat pentru primele partide din 2018 iar Alibec nu a dat randament, Dica spune ca nu are nevoie de transferul unui atacant. "Poate sa joace Tanase in locul lui Gnohere", a spus Dica.

Antrenorul Stelei nu vrea sa intervina in conflictul cu CFR pentru Omrani.



"De Omrani nu vreau sa vorbesc, am avut o discutie cu patronul, dar nu vrea sa ma bag in problema cu contractul. Am vorbit despre ce jucatori sa aducem si am cazut de acord cu patronul.

De Rusescu vorbisem acum 2-3 luni, momentan nu am vorbit nimic despre el", a spus Dica la Digi.