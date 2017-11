Dica a dezvaluit ce s-a intamplat cu Alibec in ultimele doua zile, dupa ce a plans la meciul cu Hapoel: "Am vorbit si astazi cu el"

Dica: "Normal ca Alibec a fost suparat, un gol cred ca i-ar da incredere mai mare".

Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca este normal ca Denis Alibec sa fie suparat, dar crede ca daca ar reusi sa marcheze acest lucru i-ar da mai multa incredere.

"Normal ca a fost suparat dupa joc (n.r dupa meciul cu Hapoel Be'er Sheva) ca nu a reusit sa marcheze. Am vorbit azi cu el, suntem alaturi de el si il vom sustine. Sper sa inceapa sa marcheze. Un gol cred ca i-ar da incredere mai mare, sa inceapa sa marcheze. Si eu am trecut prin perioade in care nu reuseam sa marchez, dar dupa ce il marcam pe primul, restul veneau de la sine. Nu stiu daca va fi chemat sau nu la nationala. Am vorbit ieri cu Adi Mutu. Si eu am avut astfel de discutii cu Denis si de cand a revenit la prima echipa e pe drumul cel bun. Sper sa reuseasca sa marcheze, doar asta ii lipseste", a spus Dica.