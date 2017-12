Dica a confirmat transferul: "Am inteles ca semneaza maine!" Antrenorul ii mai cere lui Becali inca doua mutari in OFENSIVA

Nicolae Dica anunta ca Olimpiu Morutan va deveni incepand de joi fotbalistul Stelei. El spune ca tanarul mijlocas a acceptat propunerea facuta de Becali.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dica a dezvaluit ca Morutan s-a hotarit: va semna cu Steaua!

Antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre transferul mijlocasului de la Botosani si anunta: "Mai vreau 1-2 jucatori ofensivi".

"Din ce am inteles, maine semneaza. Exista o intelegere cu cei de la Botosani sa-l lasam acolo pana la vara. Eu mai vreau 1-2 jucatori ofensivi, din campionatul intern. Nu pot sa spun jucatorii pe care ii vreau", a spus Nicolae Dica la TelekomSport.

700.000 euro va plati Steaua in schimbul fotbalistului pentru 80% din drepturile federative. Botosaniul va mai incasa 300.000 euro daca Steaua va juca in grupele Ligii Campionilor si 200.000 in functie de performantele lui Morutan.