Dica a adus un fundas central la Steaua. Surpriza totala: cine ar putea fi solutia de avarie din lot

Cu mai putin de o saptamana pana la meciul tur cu Viktoria Plzen, din turul 3 al UEFA Champions League, stelistii nu au gasit inca un fundas central cu experienta. In schimb, Dica a reusit aducerea unui pusti de 17 ani, care ar putea fi solutia de avarie.

Steaua a rezolvat transferul inca unui pusti. Eric Dudas, un fundas central de 17 ani si 1.93 metri, a fost transferat de la LPS Satu Mare, anunta publicatia locala informatia-zilei.ro



"Eric a venit la noi din Vetis in urma cu ceva vreme. A fost titular sezonul trecut la juniorii U17. Este ambitios si muncitor. Are un fizic bun si este inalt, are in jur de 1.93 metri. Cred ca se va impune la grupa lui drept titular", a spus Stefan Gertenmaier, antrenorul LPS Satu Mare.