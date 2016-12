Dialog halucinant la TV! Talpan i-a spus lui Dica: TU NU AI FOST LA STEAUA! "In seara asta tin cu Dinamo!"

Florin Talpan cere Federatiei sa retrogradeze FCSB-ul in Liga a 4-a si sa o inscrie de urgenta pe CSA-ua in Liga I.

"Ce-se-a-ua" este proiectul cu care Armata vrea sa inlocuiasca Steaua in fotbalul romanesc.

Florin Talpan e convins ca e legal ca etapele de infiintare a unei noi echipe sa fie putin sarite. Ar vrea ca CSA Steaua sa primeasca un loc direct in Liga I, iar FCSB-ul lui Becali sa ajunga in Liga a 4-a.

Florin Talpan s-a afundat intr-o discutie halucinanta cu Nicolae Dica la DigiSport si a raspuns prompt atunci cand a fost intrebat cu cine tine la meciul din aceasta seara: "Cu Dinamo Bucuresti! V-am spus ca eu nu recunosc cealalta echipa."

Dica l-a intrebat pe Talpan daca performantele pe care le-a facut el in cariera de fotbalist au fost pentru Steaua.

Juristul CSA i-a raspuns ca nu. Doar ce s-a intamplat pana in 2004 este adevarat, restul ar fi fost un "fake" de la un capat la altul, sustine Talpan.

Dica a fost consternat de raspuns. "Dar v-ati bucurat in 2006, atunci cand Steaua a eliminat Rapidul si s-a calificat in semifinalele Cupei UEFA, si au iesit atatia oameni sa sarbatoreasca in strada?"

"Da, m-am bucurat...", a fost raspunsul care a incheiat un dialog halucinant.