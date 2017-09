Dezvaluirile unui jucator de la Steaua: "Traiesc un adevarat calvar, am fost amenintat de Argaseala"

Un stelist se plange ca a fost obligat sa isi rezilieze contractul, fara sa isi primeasca salariile restante.

Alexandru Aldea (22 de ani) spune ca de un an si jumatate traieste "un adevarat calvar" din cauza presedintelui Argaseala, care l-ar fi obligat sa semneze rezilierea contractului fara sa isi primeasca salariile restante.

Aldea spune ca a fost amenintat de Argaseala ca nu va mai prinde niciun meci la echipa a doua.

"Eu sunt de la 8 ani la Steaua si de la 19 in angrenajul echipei mari. Dar de un an si jumatate traiesc un adevarat calvar. Domnul Argaseala m-a chemat sa imi propuna rezilierea contractului, deoarece mi-a spus ca niciun antrenor de la echipa mare nu are nevoie de serviciile mele."

"Eu i-am spus ca accept doar daca imi primesc salariile restante. Nu castig nici macar 3000 de euro pe luna, dar domnul Argaseala mi-a spus ca nu vrea sa imi dea niciun ban. In conditiile astea, eu nu semnez nicio reziliere."

"Domnul Argaseala s-a enervat si m-a amenintat. Mi-a spus ca atata timp cat el este presedinte la Steaua eu nu o sa mai joc niciodata nici macar la Steaua 2. Mi-a spus ca nici macar nu am voie sa ma antrenez cu echipa a doua. Ma pregatesc de unul singur, dar ma chinui mult. Antrenorii de la Steaua 2 mi-au spus ca imi inteleg problema dar ca nu au ce sa imi faca. Mi-au spus ca au si ei ordin de sus.", a spus Aldea pentru Fanatik.