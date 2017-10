Dezvaluiri INCREDIBILE: "Petrescu are probleme medicale mari!" Adevarul necunoscut despre antrenorul CFR-ului

Gica Popescu face dezvaluiri senzationale despre prietenul Petrescu.

Inca de cand era jucator, Petrescu facea sacrificii uriase pentru a putea sa-si continue cariera. Popescu spune ca in Anglia, Super Dan n-a reusit sa treaca nicio vizita medicala.

"Petrescu e cel mai stramb jucator! El nu luase vizita medicala in Anglia, a semnat antrenorul ca sa poata sa-l transfere. Ala e profesionistul! Ani de zile, stretching cate 40 de minute inainte si dupa antrenament. Apa plata tot timpul la el, dieta atenta. Avea probleme cu stomacul, cu soldul, cu picioarele, cu gatul. Da' cu ce n-a avut probleme?! Si a facut performanta la cel mai inalt nivel doar prin seriozitate. D-aia face si acum rezultate, ca antrenor e cum a fost si ca jucator. Ma teroriza cu stretchingul. A invatat in italia sa faca posturi, il gaseam seara in camera cu picioarele pe pereti. Impresionant. Calitati fizice n-a avut.

El avea probleme medicale mari! Nu poate nici acum sa-si tina picioarele drepte, ca are un picior mai mare si unul mai mic, soldurile cu probleme... Gatu! Cum bea un pahar cu apa rece sau sufla vantul mai tare, i se umflau amigdalele. Un om incredibil de serios. Eu i-am zis: bai, tu esti fenomen. Lumea nu stie, eu am stat cu el in camera de la 16 ani. Stiu foarte bine cat s-a chinuit. Pentru Petrescu, chapeau!", a spus Popescu pentru Gazeta Sporturilor.