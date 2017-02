Dezvaluire senzationala a lui Contra despre Rivaldinho! Cum l-a gasit la Dinamo

Contra va trebui sa se descurce in urmatoarele luni la Dinamo cu lotul pe care l-a mostenit de la Andone.

Cosmin Contra a avut doua zile la dispozitie sa cunoasca lotul lui Dinamo. Spune ca va mai aduce jucatori - in conditiile in care sunt liberi de contract - doar daca va avea probleme medicale in lot.

Contra a vorbit si despre problemele pe care Rivaldinho, ultimul transfer al lui Dinamo, le are:

"Rivaldinho? E bine, cum sa fie. E Rivaldinho. Trebuie sa se adapteze. Nu e usor pentru un baiat tanar sa vina din America de Sud si sa se adapteze la clima de aici. Am vorbit cu Danciulescu, i-a fost greu in primele zile, a avut degeraturi la picioare", a spus Contra.