Dezvaluire de ULTIMA ORA facuta de Vasile Miriuta: "Au venit jucatorii straini la mine..." Ce le-a spus

Strainii din lotul lui Dinamo au reactionat si ei dupa scandalul cu petrecerea de dinaintea partidei de Cupa Romaniei.

Vasile Miriuta a declarat ca patru fotbalisti straini din lotul echipei Dinamo au venit la el pentru a discuta si a primi explicatii dupa scandalul legat de cei cinci colegi ai lor care au petrecut la Piatra Neamt.

”Stim cu totii ca au gresit si am spus ca sunt dezamagit. Cei cinci si-au tradat in primul rand colegii care se antreneaza zi de zi cu ei. Au venit mai multi straini la mine, vreo patru, dar nu le voi da numele. «Mister, suntem alaturi de tine si de ceilalti colegi, dar nu putem sa intelegem cum inainte de meci se intampla lucrul asta». Le-am explicat: «Domnilor, as fi facut acelasi lucru si cu voi, v-as fi dat a doua sansa. Nu exista om sa nu greseasca»", a spus Miriuta la Digi Sport.

El a precizat ca se va vedea la meciul cu Gaz Metan Medias ce hotarari s-au luat in privinta celor cinci. "Am fost 19 jucatori acolo si am aflat cand erau la incalzire ce s-a intamplat. O sa vedeti la ora jocului de la Medias ce hotarari s-au luat. S-au dat niste amenzi de 3.000 de euro, asta e adevarul, daca asta a spus patronul. Nu poti sa dai amenzi de 10-15.000 de euro, nu e posibil asa. Nu ma intereseaza ce e la alte cluburi”, a adaugat Miriuta.