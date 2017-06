Dezvaluire de ultima ora! Ce salariu are Daum la nationala Romaniei! Contractul expira in decembrie

Christoph Daum e hotarat sa isi prelungeasca contractul cu nationala Romaniei.

Daum a avut o oferta de 2,5 milioane de euro din Arabia Saudita si a anuntat ca vrea sa ramana la nationala Romaniei. "E cel mai mic contract din cariera mea", a spus rabufnit neamtul intr-o conferinta de presa.

COnsilierul lui Razvan Burleanu dezvaluie ca Daum castiga 500.000 de euro pe sezon la nationala Romaniei, iar contractul sau expira la finalul preliminariilor, cand nationala va rata o noua sansa de a participa la un turneu final.

"Selectionerul are 500.000 de euro pe an. El are contract pana in decembrie, adica pana la sfarsitul preliminariilor", a spus Vochin la Dolce.

Daum a anuntat in aceasta seara ca e gata sa ramana la nationala si din 2018

"Raman, nu ma gandesc sa plec. Pentru reformele care au fost incepute la FRF, eu sunt omul potrivit. Am fost deranjat de criticile facute fara o baza solida" a spus Christoph Daum pentru Sport.ro.