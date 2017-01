Dezastru pentru Pandurii! Toti jucatorii au fost pusi pe liber: "Sigur nu retrogradam" 

Marin Condescu a anuntat noile masuri de austeritate de la Pandurii.

Aflati in mare dificultate financiara, cei de la Pandurii au luat masuri de austeritate. Toti jucatorii au primit hartii ca pot pleca liberi de contract, iar cei care vor dori sa ramana nu vor primi salarii mai mari de 1500 de euro pe luna brut. E valabil chiar si pentru antrenori, iar Petre Grigoras are sanse mari sa plece si el. Sunt insa restante mari la jucatori, care au incasat cate doua salarii din vara si pana acum. Ei vor fi nevoiti sa se inscrie la masa credala si sa astepte.

Chiar si asa, Marin Condescu e convins ca echipa va evita retrogradarea si va supravietui.

"Sigur evitam falimentul, sigur nu vom retrograda. De aici inainte, fac cele mai optimiste scenarii. Nu exclud, si nu am scos din calcul, inclusiv calificarea in play-off. Totul este posibil, pentru ca la Pandurii Tg-Jiu vor veni jucatori care au <foame> de bani si rezultate.

Din punct de vedere mental acesti jucatori nu vor simti o <retrogradare> salariala, ci o <promovare>. Ei vor sa se afirme. Dupa 6 luni de zile vom vorbi la fel”, a precizat Condescu pentru gorjeanul.ro

Acesta a recunoscut ca, la finalul saptamanii, administatorul special, Marin Golea, a rupt intelegerile cu majoritatea jucatorilor, iar noile oferte au fost puse pe masa. “Oferta a fost facuta, prima oara, imediat dupa declararea insolventei. Li s-a facut propunerea aceea, pe care o stiti si voi, cu 1.000 euro pentru toata lumea pana la sfarsitul anului, urmand ca in ianuarie 2017 sa se faca noi negocieri. Fiecare a primit, duminica, o noua oferta. Media salariilor, asa cum a spus si domnul Golea, va fi de 1.500 euro pentru fiecare jucator".

Petre Grigoras a anuntat ca nu va accepta noile conditii.

"Din declaratiile pe care eu le-am vazut cand i s-a propus salariul, a spus ca nu accepta. Cred ca va veni si el astazi sau maine si, la fel, are aceasta optiune. Nu vrea nimeni sa scape de Petre Grigoras, dar nu exista fonduri mai mari pentru perioada urmatoare. Media este de 1.500 euro. Nu sunt bani pentru a plati cazarea, cum s-a intamplat si pana acum, intre 250-500 euro, sau cat negocia toata lumea. Fiecare va sta in hotelul nostru de la Stadion, inclusiv antrenorii avand doua apartamente".



"Sigur se va pleca in cantonament in Turcia. Jucatorii care au fost contactati pentru a juca la Pandurii sunt cei care vor sa vina sa joace si sa se afirme. Pandurii Tg-Jiu nu ramane fara echipa <maine>. Daca toti jucatorii care au fost la Pandurii cu salarii mari zic <Nu vrem sa continuam> exista pe fiecare post jucatorul care a acceptat deja conditiile de la club. Sunt si dubluri pe posturi. si din fosta echipa, Pircalabu, Brinzan, Hlistei, Trocan, sunt jucatori care nu vor pleca, fiindca ei vor primi in plus la salariu fata de ce aveau, si am dat doar cativa ca exemplu”, a mai spus Condescu.