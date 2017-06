DEZASTRU la Iasi in urma lui Prunea si Neagoe! Ce echipa din Liga 1 sunt aproape sa preia cei doi

CSM Poli Iasi asteapta sa fie salvata de investitori rusi. Daca nu va reusi sa primeasca bani urgent, CSM Poli poate urma acelasi traseu cu o alta campioana a saraciei, ASA Tg. Mures.

Poli a terminat play-out-ul neinvinsa, pe primul loc, insa problemele nu o ocolesc. Jucatorii sunt neplatiti, iar datoriile totale ale clubului au ajuns la 9.3 milioane de lei! Iasiul mai are sub contract doar 3 fotbalisti, pe Golubovic, Mitici si Ciucur. Oamenii ramasi in conducerea echipei asteapta investitii din partea rusilor misteriosi care si-au anuntat interesul pentru echipa.

Prunea si Neagoe au plecat deja de la Iasi. Sursele Sport.ro anunta ca cei doi sunt in negocieri avansate cu Concordia Chiajna, unde ar putea ajunge si mai multi dintre jucatorii aflati la final de contract cu Poli.