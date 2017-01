Detaliile unui scenariu halucinant, "MARCA" inregistrata in Romania :) Cum muta Becali echipa la Chiajna

Steaua se muta la Chiajna daca pierde procesul cu generalii.

Becali spune ca primarul din Chiajna i-a oferit deja locul in prima liga, pentru 20 de milioane de Euro.



"Platesc 20 de milioane de Euro, ma mut la Chiajna, iau titlul din primul an si ma duc in Liga Campionilor" - spune Becali.



Omul generalilor, Lacatus n-a fost ocolit de stelisti la gala fotbalistilor.



Reporter: L-ati vazut pe Lacatus? V-ati salutat?

Argaseala: Da, l-am vazut, cum sa nu. Marius a fost jucatorul nostru, a fost antrenorul nostru, am o relatie destul de buna cu el.