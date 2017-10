Derby ca pe vremuri intre Rapid si Steaua! Se umple Giulestiul. Cati stelisti vin la meci

Supermeciul din liga a 4-a dintre Rapid si Steaua va avea parte de o atmosfera incendiara pe Giulesti!

Despartirea de stadionul istoric al Rapidului va fi celebrata cu un derby ca pe vremuri. Rapidistii sunt siguri ca vor vinde toate biletele pe care le-au scos la vanzare. Si stelistii vor avea show-ul lor. Au primit 1000 de tichete si vor umple sectorul lor pe Giulesti! Arena urmeaza a fi reconstruita pentru a intra in programul de infrastructura pentru Euro 2020, la care Bucurestiul va fi oras-gazda pentru 4 jocuri: 3 in faza grupelor si unul in optimi.



Rapid - Steaua se joaca sambata de la ora 19:00.