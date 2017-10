Derapajul lui Mihai Stoica pe Facebook, in timpul meciului Simonei Halep! I-a placut atat de mult postarea lui incat si-a comentat singur :)

Managerul clubului FCSB a trait cu sufletul la gura si cu ochii pe Facebook prima victorie a Simonei Halep in fata rusoaicei Maria Sharapova.

"Cal dopat si racnitor" - asa a numit-o oficialul Stelei pe Maria Sharapova, intr-un mesaj postat astazi pe Facebook, in timpul meciului din optimile turneului de la Beijing.

Primul comentariu de la aceasta postare i-a apartinut tot lui Mihai Stoica: "Hipism, nene!", a scris managerul clubului FCSB, in momentul in care Halep s-a desprins spre victorie in setul 2.

