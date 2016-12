"Deranjam ca suntem pe podium! O sa ne luptam la titlu" Nu Viitorul, EI pot fi Leicester de Romania

Eric are sanse mari sa ramana la Gaz Metan, echipa care vrea sa se lupte la titlu in ciuda insolventei si a depunctarii.

Eric are oferte, dar prefera sa ramana sa se lupte la titlu in Romania. Gaz Metan a ajuns pe podium, insa a pierdut 3 puncte pentru ca a folosit un jucator aflat sub contract cu alta echipa. Eric spune ca Gaz Metan se lupta oricum la titlu si crede ca mediesenii au inceput sa deranjeze cu ascensiunea lor.

"Ne-a deranjat decizia de depunctare pentru ca noi am jucat desi stim bine in ce situatie se afla clubul acum.

Cel mai nasol pentru noi este ca Mediasul a inceput sa deranjeze alte echipe. Deranjeaza ca suntem acolo sus.

Dar conteaza ca inca suntem acolo. Daca prindem play-off-ul ce-o sa facem? Pai, ce sa facem, trebuie sa ne batem la titlu. Altceva nu e de facut.

Luptam pentru a intrat in istorie, putem ajunge in istoria fotbalului si a acestui club mic", a zis Eric de Oliveira la Dolce.

Gaz Metan avea cota 1000 pentru castigarea titlului in aceasta vara la o casa de pariuri recent infiintata, si 300 sau 111 la alte agentii cu licenta in Romania.