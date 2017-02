Denis, pericol public: "Sunt nervos de mic! Nu pot sa ma stapanesc atunci cand ma apuca dracii!" Statistica INFIORATOARE a lui Alibec

Denis Alibec a inscris la primul meci al Stelei, dar a si fost eliminat!

Adus pe 1,7 milioane de euro la Steaua de la Astra, Alibec a reusit performanta de a incasa doua cartonase galbene in sase minute si sa fie eliminat chiar la debutul in tricoul Stelei.

Reghecampf a anuntat ca jucatorul va fi amendat, insa Becali spune ca nu il va penaliza, ba chiar ii va acorda banderola de capitan.

Stelistii afla acum statistica infioratoare a lui Alibec. In ultimele 62 de meciuri, Alibec a incasat 32 de cartonase galbene si rosii, statistica ce il plaseaza peste fundasi faimosi precum Chiellini sau Pepe, recunoscuti pentru duritatea lor.

Alibec are mai multe cartonase decat goluri in acest sezon in Liga I. A jucat 213 de meciuri si a strans 15 galbene si doua eliminari. In ultimele patru meciuri oficiale, Alibec a incasat de fiecare data cel putin un cartonas galben sau rosu. Alibec are 8 goluri in acest sezon si 17 cartonase!

"Sunt nervos de mic. Nu pot sa ma stapanesc atunci cand ma apuca dracii!", spunea Alibec toamna trecuta intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.



Solutia lui Becali: "Ii dau banderola!"

"Ii dau banderola si ii anulez amenda! Asta o sa i se intample lui Alibec. Eu cred ca cel mai valoros jucator din echipa trebuie sa fie capitan. Iar eu cred ca cel mai valoros e Alibec in momentul asta! O sa-i tai si amenda! Vreau sa-l responsabilizez. Daca nu functioneaza, incercam alta metoda. O sa vedem daca o sa mai faca, eu cred ca n-o sa mai faca nimic", a spus Becali la Digisport.