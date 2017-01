"Denis, nu respira ca rupi tricoul" Imagini de senzatie cu Alibec cand si-a dat jos tricoul. Ce abdomen are :)

Denis Alibec a debutat la Steaua.

Atacantul a jucat prima repriza in infrangerea Stelei cu Qarabag, 0-2. Alibec nu a avut prea multe sanse de gol, neavand mingi utile in atac in primele 45 de minute. Alibec a fost insa tinta glumelor colegilor inainte de startul meciului. Acesta s-a echipat pe teren, aratand ca mai are mult de muncit pana sa scape de burta.

Unul dintre colegi i-a spus in gluma, dupa ce s-a imbracat, sa nu mai respire ca se rupe tricoul, referindu-se la faptul ca tricoul era intins la maximum de burta jucatorului :)

Alibec a avut de suferit si in trecut din cauza greutatii, fiind aproape sa fie lasat in afara Campionatului European din Franta, din vara trecuta, de catre Anghel Iordanescu, cel care i-a spus de mai multe ori ca nu il ia la Euro daca nu slabeste.