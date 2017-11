Denis Alibec, aparat de Hagi: "L-am vazut, ii tremurau picioarele! Suporterii sa il sustina, nu sa arunce cu pietre!"

Viitorul lui Hagi si-a consolidat locul de playoff, dupa victoria 3-0 obtinuta pe teren propriu cu Sepsi.

Hagi spune ca principala sa misiune in ultimele zile a fost sa ii tina pe jucatori in priza dupa victoria mare obtinuta etapa trecuta cu Dinamo.

"Veneam dupa un rezultat extraordinar si trebuia sa ii motivez, sa tratam jocul serios. Mai ales ca intalneam o echipa care ne-a batut in tur. Dar noi am fost seriosi si am jucat un fotbal bun."

"Formam un grup puternic, avem si alternative, jucatori foarte tineri. Aratam din ce in ce mai bine. Mentalitatea noastra e sa incercam sa batem orice adversar. Uneori reusim, alteori nu. Obiectivul nostru? Sa ramanem in prima liga", a spus Hagi.

Acesta a comentat si situatia in care se afla fostul sau jucator, Denis Alibec.

"Suporterii stelisti au facut o greseala mare sa uite ca acest jucator i-a facut mandri, pentru ca era cel mai bun din echipa. El e sensibil si e un fotbalist extraordinar. Suporterii care l-au fluierat au gresit."

"Pe jucator trebuie sa il sustii, nu sa arunci cu pietre intr-un astfel de moment. E pacat ca s-a ajuns ca un jucator sa planga pe banca."

"S-a creat o presiune enorma, ii tremura piciorul dupa ce a gresit primele trei mingi. Lui trebuie sa i se dea incredere si ii va creste performanta.", a spus Hagi la Telekom Sport.