Miriuta: "Sunt dezamagit de Bokila! Am vorbit cu el, i-am explicat ce inseamna Dinamo!" Pe cine vrea sa aduca inapoi la echipa  

Vasile Miriuta o va pregati pe Dinamo impotriva echipei pe care o antrena acum o saptamana, Concordia Chiajna.

Vasile Miriuta a declarat intr-o conferinta de presa, ca este dezamagit de atitudinea atacantului Jeremy Bokila si a precizat ca a discutat cu el in acest sens. "Sper ca a inteles semnalul meu si va avea alta atitudine", a precizat Miriuta.

"M-am bucurat ca Nemec vorbeste nemteste si mi-a fost si mie mai usor sa vorbesc cu el, pentru ca engleza mea nu-i prea buna, iar el nu prea stie romaneste. Am stat mult de vorba cu Adam, chiar, sincer, e cel mai bun atacant cu care am lucrat, cel mai bun atacant din Romania. Sunt dezamagit de Bokila, dar sper ca el sa-si revizuiasca atitudinea, pentru ca e la Dinamo Bucuresti. I-am explicat frumos ce inseamna Dinamo Bucuresti, ce inseamna acest club, suporterii, sper ca a inteles semnalul meu si va avea alta atitudine", a declarat Miriuta.

Antrenorul spera ca in iarna sa readuca la echipa o parte dintre jucatorii care au fost imprumutati la alte cluburi.

"Nu mai putem aduce pe nimeni, asta-i lotul pe care l-am gasit, am niste baieti buni, chiar foarte buni si am inceput sa ne cunoastem. Ei stiu ce doresc de la ei si sunt sigur ca vom face o treaba foarte buna. Avem niste tineri care sunt imprumutati in tara, pe care mi-as dori enorm sa-i aducem, pentru ca sunt crescuti in spiritul lui Dinamo. Trebuie sa se intoarca inapoi fiii ratacitori, Popescu, Popa si altii. Voi discuta cu sefii mei si daca si ei vor fi de acord si se va putea, ii vom aduce din iarna. Am venit aici si imi asum rezultatele, incepand de la meciul cu Steaua. Nu pot sa spun ca am nevoie de timp, de o luna, nu exista asa ceva la Dinamo Bucuresti.



La Dinamo nu ai timp, trebuie sa ai rezultate, indiferent ca sunt de trei zile aici. Nu o sa ma ascund niciodata. in prima repriza cu Steaua, am fost echipa mult mai buna, nu stiu ce meci a vazut Dica, daca a zis ca am vazut noi alt meci. Trebuia sa conducem cu 2, 3-0, la pauza. Dar nu mai are importanta asta, ei au castigat, noi am pierdut. La Dinamo nu poti sta cu fundul in poarta, suporterii nostri nu asteapta asta. Eu vreau altceva si baietii au demonstrat ca pot", a spus el.

Miriuta afirma ca nu este deranjat de faptul ca a fost criticat inca de la primul meci in care s-a aflat pe banca tehnica a echipei Dinamo: "Cand eram la CFR si la Chiajna nu ma critica nimeni, am venit la Dinamo, normal ca sunt criticat. Daca esti la Dinamo, la Steaua, te critica toata lumea. Dar nu am o problema, am mare experienta ca jucator, ca antrenor, chiar nu ma deranjeaza critcile. Trebuie sa le accepti daca gresesti. Dar sunt si oameni care m-au felicitat pentru jocul echipei."

Despre meciul cu Concordia Chiajna, Miriuta a declarat ca Dinamo are nevoie de o victorie, pentru ca nu isi mai permite sa faca vreun pas gresit in campionat.

"Am antrenat si am adus niste baieti minunati acolo si ma bucur pentru victoria lor cu Sepsi, dar maine trebuie sa castigam neaparat. Nu mai putem face pasi gresiti. O sa stau pe banca, e mai bine decat in tribune. Am mai vorbit cu ei (n.r. - jucatorii de la Concordia), i-am si felicitat dupa victorie. E normal, am lucrat doua luni, am avut o relatie apropiata, e un lucru important sa ramanem prieteni. Important e ca noi sa jucam foarte bine maine, asa cum am facut-o in prima repiza a meciului cu Steaua si atunci speram ca nu vom avea probleme.



Nu pot sa schimb multe lucruri, Costache e suspendat. Vor exista schimbari in primul 11, dar nu multe. Avem nevoie de sase puncte in urmatoarele doua meciuri. Maine trebuie sa castigam si sa intram in play-off. Emotii sunt, suntem in afara play-off-ului, dar sunt sigur ca vom castiga maine si vom intra in play-off si nu voim mai iesi de acolo. Filip a simtit o intepatura si azi s-a antrenat normal. Voi vorbi si cu doctorul si vom decide daca va juca", a precizat tehnicianul.