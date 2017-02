Declaratii neasteptate despre "adevarata" situatie de la Steaua. Radoi sare in apararea lui Reghecampf si da vina pe Becali

Reghecampf are parte de sustinere din partea cui se astepta mai putin. Mirel Radoi, fostul capitan al Stelei, dar si antrenor in urma cu un an, vorbeste despre situatia de la echipa si ii ia apararea actualului tehnician. "Si eu am cazut in capcana", spune Radoi.

Radoi sustine ca Becali este vinovat pentru situatia prin care trece Steaua, pentru ca promite mereu transferuri de milioane, iar apoi nu se tine de cuvant si antrenorii sunt obligati sa lucreze cu un lot incomplet si sa schimbe strategia de joc. De asemenea, acesta dezvaluie ca in perioada in care el antrena Steaua, la echipa existau datorii catre jucatori si el a fost unul dintre cei care a mai salvat din situatie, recuperand o suma de bani de la Al Hilal.

"Eu am cazut intr-o capcana pe care am descoperit-o mai tarziu. Poate ca ar fi trebuit sa renunt atunci cand am vazut ca nu s-au facut transferuri, asa cum vorbisem cu patronul echipei. Dar eu, naiv, n-am renuntat, m-am gandit ca ar fi neplacut fata e club, fata de suporteri, fata de staff-ul meu. Mie mi s-a spus sa sunt 10 milioane de euro in conturile clubului. Si pana la urma eu am reusit sa aduc bani de la Al Hilal, bani restanti dupa transferul lui Pintilii.

Si am aflat apoi ca erau salarii restante, bonusuri din perioada lui Galca si a trebuit sa ne descurcam cu ce mai ramasese. Si Reghe intampina probleme. El s-a trezit cu jucatorii pe care ii aduce patronul si nu stiu in situatia asta pe cine ar trebui sa judecam. MM Stoica nu e lasat sa-si faca treaba, Reghe nu e lasat sa-si faca treaba, insa daca nu sunt rezultate foarte bune sunt ei aratati cu degetul", a spus Mirel Radoi la Dolce Sport.

Radoi a rezistat doar cateva luni pe banca Stelei, renuntand la post in urma rezultatelor slabe.