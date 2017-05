Declaratia GENIALA a lui Popa dupa meciul cu Astra: "Am vorbit cu mama, mi-a zis sa nu ma fac de ras si sa merg la finala Cupei Ligii"

Popa ii linisteste pe sefii LPF. Vine cu echipa la finala Cupei Ligii, de sambata.

Isi ia si jucatorii cei mai importanti, desi anuntase initial ca refuza sa joace din cauza unei dispute cu Liga.

"Avem multi accidentati, acum am bagat multi copii, jucam cat ne tin balamalele, mai ales avand in vedere programarile meciurilor. Nici finala asta nu inteleg cum a fost programata. Am avut o discutie cu mama si mi-a zis sa nu o fac de ras pe ea, mi-a zis ca toti copiii trebuie sa asculte de parinti, deci ma duc. Din pacate multi jucatori nu pot evolua in finala Cupei Ligii, iar pentru mine cel mai important este meciul de marti cu Pandurii, decisiv pentru ramanerea in Liga I", a declarat Popa la Digisport.

Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce a invins cu scorul general de 7-1 ACS Poli Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei. Golurile returului de la Timisoara au fost marcate de Budescu '40, Bus '49 si Nicoara '83. La Giurgiu, Astra s-a impus cu 4-1.

Poli Timisoara joaca sambata finala Cupei Ligii cu Dinamo pe National Arena.