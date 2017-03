Declaratia anului! Nainggolan, in negocierile cu Chelsea: "Dati-mi soarele de pe cer si vin la Londra!"

Chelsea e pe cale sa cucereasca titlul in Anglia, dar asta nu este un motiv suficient sa o faca o echipa de nerefuzat.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Radja Nainggolan confirma discutiile cu Antonio Conte, dar spune ca nu va lasa niciodata Roma pentru Chelsea.

Motivul principal? Clima de la Londra! Mijlocasul belgian i-a cerut lui Abramovici "soarele de pe cer". La propriu. :)

"Am vorbit cu Conte. E adevarat ca Chelsea era interesata de mine. Dar mi-e bine la Roma, nu pot sa merg intr-o tara fara soare. Le-am si spus <<dati-mi soarele si vin la Chelsea>>".

"Sunt multi colegi de-ai mei, din nationala Belgiei, care joaca in Premier League. Asa e, vorbim de cel mai tare campionat al lumii. Dar in viata sunt momente in care trebuie sa iei decizii. Viitorul meu? Nu stiu, e devreme sa vorbim acum.", a spus Nainggolan.

Radja Nainggolan joaca de trei sezoane la Roma, timp in care nu si-a trecut in palmares niciun trofeu.