Decizie ISTORICA in Liga 1: dispar echipele in insolventa! REVOLUTIA pregatita in Romania

Cluburile aflate in insolventa ar putea deveni istorie in prima liga din Romania!

LPF are in plan excluderea din Liga 1 a echipelor cu probleme financiare grave incepand cu sezonul 2018-2019, anunta sursele Sport.ro. Asta inseamna ca societatile aflate astazi in insolventa mai au la dispozitie ceva mai mult de un an pentru a se salva. CFR Cluj, Gaz Metan, Pandurii si ASA sunt cluburile din Liga 1 care trebuie sa-si rezolve datoriile pana in 2018. Dintre toate echipele care au obtinut in instanta insolventa, numai Dinamo a reusit pana acum sa scape. Rapid, Otelul, U Cluj sau Petrolul au facut pasul urmator si au declarat falimentul!

Liga isi mai propune ca din sezonul urmator sa renunte la depunctari pentru datornice. LPF vrea sa inlocuiasca deducerile de puncte cu amenzile. In acest sezon, Gaz Metan, CFR, Pandurii, ASA si ACS Poli au pierdut puncte din cauza restantelor.