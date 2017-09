Decizie finala: ce despagubiri trebuie sa ii plateasca Thomas Neubert Stelei, dupa ce Becali i-a cerut 300.000 de euro

Clubul FCSB i-a cerut despagubiri uriase lui Thomas Neubert, dupa ce acesta si-a reziliat unilateral contractul si a semnat cu TSKA Sofia.

Preparatorul fizic Thomas Hans Joachim Neubert a fost obligat de Comisia Nationala de Solutionare a Litigiilor din cadrul Federatiei Romane de Fotbal sa plateasca 6.000 de euro pentru rezilierea contractului cu FCSB. Gruparea patronata de Gigi Becali solicitase de 50 de ori mai mult, 300.000 de euro.

"S.C.A. Simion, Nere & Iordache, prin avocatii Adrian Simion, Dragos Iordache si Cristian Aldea, aparatorii lui Thomas Hans Joachim Neubert in procesul cu FCSB, a obtinut diminuarea de 50 de ori a sumei solictitate de FCSB. Sentinta este definitiva si executorie pe plan intern. Prin actiunea formulata impotriva lui Thomas Hans Joachim Neubert de catre FCSB, clubul a solicitat obligarea fostului preparator sportiv la plata sumei de 300.000 euro. In data de 27.06.2017, prin hotararea nr.113, Comisia Nationala de Solutionare a Litigiilor din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a constatat incetarea contractului individual de munca a domnului Thomas Hans Joachim Neubert si a dispus obligarea acestuia la plata catre FCSB a sumei de 27.896 lei, aproximativ 6.000 euro. FCSB a fomulat recurs impotriva acestei hotarari. In data de 31.08.2017, Comisia de Recurs a FRF a respins recursul formulat de FCSB la decizia initiala, sentinta devenind definitiva si executorie pe plan intern", se arata intr-un comunicat remis News.ro.

Germanul Thomas Neubert a lucrat cu antrenorul Laurentiu Reghecampf in ambele mandate ale acestuia la Steaua Bucuresti, dar anul trecut a decis rupa contractul cu gruparea romana si sa mearga la clubul bulgar TSKA Sofia.

In decembrie 2016, Reghecampf declara ca fostul preparator fizic al Stelei Thomas Neubert trebuie sa platesca suma de bani prevazuta in contractul sau, dupa ce a reziliat unilateral intelegerea.

"I-a spus si lui Tomi in momentul in care a luat aceasta decizie ca are o clauza clara care e scrisa in contract, care este in oglinda. Acelasi lucru se intampla si daca era dat afara de clubul Steaua, primea acea suma de bani. Este un lucru normal, un lucru care se face in momentul de fata cu anumiti oameni care au un nivel la o echipa sau la un club sau la o firma. Este o clauza care trebuie platita, indiferent de ce se intampla, trebuie platita. Este in oglinda. Acelasi lucru facea si clubul daca il dadea afara pe Thomas Neubert", a precizat antrenorul Stelei.