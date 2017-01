Decizie de ultima ora luata de N'Doye! Devine ROMAN si vrea sa joace la o echipa ISTORICA din Romania. Cum il va chema

Ousmane N'Doye a discutat in aceasta iarna cu Chiajna si Dunarea Calarasi, dar niciuna dintre variante nu s-a concretizat.

Fotbalistul senegalez si-ar dori sa continue la FC Brasov, dar situatia financiara a clubului impune restrictii legate de contractele cu jucatori extracomunitari. Fie ca va ajunge pana la urma la Brasov, fie ca va alege o alta echipa, Ousmane vrea sa ajute negocierile si sa devina cetatean roman. N'Doye se gandeste serios si sa-si schimbe numele in Mihai Ousmanescu, a confirmat pentru www.sport.ro o sursa apropiata de mijlocasul african.

'Cum sa nu-l vreau pe N'Doye? 1000 %, nu 100 %! Ar fi venit pentru mine la Brasov. Am lucrat excelent cu el si aveam mare nevoie de un jucator ca N'Doye la mijlocul terenului. Din pacate, exista aceasta problema cu extracomunitarii de care nu putem trece", a spus Talnar, citat de Monitorul Expres.

In 2016, N'Doye a jucat 4 meciuri pentru Cetate Deva din Seria 4-a a Diviziei C. Doar de atat a avut nevoie pentru a deveni golgeterul campionatului, cu 9 goluri marcate. N'Doye a tratat cu Chiajna si Calarasi. La Dunarea era gata sa joace doar in schimbul unor sume care sa-i asigure benzina pentru naveta zilnica la Bucuresti.

In Liga 1, N'Doye a mai trecut pe la Dinamo, Vaslui, ASA sau Astra.