Decizia luata de Negoita! Dinamo nu merge pe National Arena: unde se va juca derby-ul cu Craiova

Negoita nu vrea sa plateasca 30 de mii de euro, asa ca Dinamo nu joaca derby-ul cu Craiova pe National Arena! "Ii batem si in campionat si in Cupa", sunt siguri oltenii.

In februarie, Dinamo si Craiova se intalnesc si in campionat si in Cupa. Derby-ul din campionat se va juca, cel mai probabil in Stefan cel Mare! Nu sunt bani pentru National Arena.

"Nu stiu daca ar veni aceeasi lume cum ar veni la Craiova, o sa vedeti ce o sa fie in meciul de Cupa la Craiova! Cuntem o echipa valoroasa, mai puternica decat ei si cu siguranta vom castiga", a declarat Mitrita.

Pe olteni nu-i sperie nici stelistii si nici liderii campionatului, CFR! "Campionatul e un obiectiv pentru noi", a mai declarat Mitrita.