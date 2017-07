Decizia luata de Dica, dupa ce Alibec s-a antrenat ieri doar 10 minute cu echipa. Cand va putea intra

Denis Alibec nu va putea juca pentru Steaua nici in amicalul cu Waasland Beveren, programat diseara, de la 19:00 (DETALII AICI).

Revenit dupa o accidentare capatata in finalul sezonului trecut, care l-a impiedicat sa se pregateasca asa cum ar fi trebuit in cele doua cantonamente ale Stelei, Denis Alibec va avea la dispozitie doar cateva minute pentru a evolua in pregatiri. Atacantul stelist ar putea intra abia in ultimul amical, cu Oostende, programat pe 7 iulie.

Potrivit unor surse din anturajul echipei, Nicolae Dica a decis sa nu il foloseasca pe Denis Alibec nici in amicalul de diseara, cu Waasland Beveren.

Alibec s-a antrenat separat in Slovacia si Olanda, intrand in programul echipei abia ieri. Acesta s-a antrenat in jur de 10-15 minute alaturi de colegi.



In aceste conditii, este de asteptat ca in atacul Stelei sa apara din nou Bizonul Gnohere, dar si tinerii Grecu si Man pe parcurs.