Decar la nationala si patron de club. Gicu Grozav este finantator la un club din Liga a 3-a si a primit functia de presedinte al Adunarii Generale

Desi este inca fotbalist in activitate, mijlocasul, care a purtat numarul 10 la ulttima convocare la echipa nationala a Romaniei, doreste sa se implice tot mai serios in activitatea clubului care l-a crescut.

La doar 26 de ani, Gicu Grozav a fost ales ca noul presedinte al clubului AFC Unirea 1924 Alba Iulia, care evolueaza in Liga a 3-a si este continuatoarea echipei care, in 2004, termina pe locul 6 in Liga 1 si ajungeau in semifinalele Cupei Romaniei in 1991.

Grozav a inceput fotbalul la varsta de 9 ani, in anul 1999, la Centrul de copii si juniori al Unirii Alba Iulia. Ajuns la echipa de seniori, Grozav a ajutat la promovarea in Liga 1 a "alb-negrilor", echipa care i-a oferit debutul in primul esalon si de unde s-a transferat la Standard Liege, in 2010. In acest moment, el este liber de contract, dupa ce intelegerea cu Terek Groznai a avut scadenta in aceasta vara, dar exista oferte pentru el de la mai multe echipe din spatiul ex-sovietiv.

"In cadrul Adunarii Generale de joi, fotbalistul Gicu Grozav si omul de afaceri Mihai Oancea au fost primiti in calitate de membri asociati. Gicu a fost ales, cu unanimitate de voturi, drept presedinte al Adunarii Generale si membru in Consiliul Director. De asemenea, Mihai Oancea a devenit membru al Adunarii Generale si urmeaza sa fie reprezentat in Consiliul Director de Mihaela Muntean. Gicu Grozav si cu domnul Mihai Oancea si-au exprimat de mai mult timp interesul de a intra in clubul nostru, ca membri si ca finantatori. Acum cred ca s-a rezolvat problema financiara, am facut bugetul pentru acest an, incepand din august nu vor mai fi probleme financiare la club. In luna aceasta achitam toate restantele financiare catre jucatori, catre staff-ul tehnic si cel administrativ. Bugetul este deja facut si avem finantare. Toti am fost de acord ca trebuie sa refacem centrul de copii si juniori, sa-l aducem la nivelul de acum cativa ani, cand s-au produs fotbalisti de valoare pe banda rulanta. Prioritatea pentru club va fi acest centru de copii si juniori”, a declarat Mihai Dascalescu, presedintele gruparii din Cetatea Marii Uniri si fost jucator la Corvinul, Astra si Rapid, pentru Ziarul Unirea. Astfel, Consiliul Director al clubului are cinci membri - Mihai Dascalescu (presedinte), Gicu Grozav, Mihai Oancea, Horia Bardas si Ilie Ilea.

Unirea Alba Iulia este un club fondat in 1924, dar care s-a desfiintat in 2013, pe cand evolua in Liga a II-a, din cauza gravelor probleme financiare.

Fostii conducatori si jucatori ai “uniristilor” au reinfiintat un an mai tarziu, in 2014, o alta echipa sub denumirea de Unirea 1924, ea fiind considerata de catre fani continuatoarea vechiului club. Albaiulienii au promovat in Liga a IV-a, in 2015, iar un an mai tarziu a ocupat locul 8 in esalonul al patrulea. In vara anului trecut s-a inscris in Liga a III-a, profitand de o invitatie a FRF, deoarece regulamentul permite unui club care are echipe in Liga Elitelor la juniori sa ceara o astfel de dispensa. Echipa a incheiat pe locul 11 din 14 in Seria 4 a Ligii a 3-a, iar pentru sezonul 2017 - 2018, Unirea Alba Iulia va avea un un buget de aproximativ 150.000 de euro si va incerca sa atace promovarea.

Printre jucatorii descoperiti sau crescuti de clubul transilvanean de-a lungul timpului, se numara Nicusor Stanciu, Gicu Grozav, Tibor Moldovan, Cornel Talnar, Calin Cristea, Alexandru Giurgiu, Mihai Minca, Fabian Himcinschi, Florin Ilie, Daniel Tatar sau Razvan Dalbea.