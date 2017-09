Debuteaza Planici si fundasul refuzat de Becali! Steaua lui Dica poate trece in premiera pe primul loc! Echipele probabile la Viitorul - Steaua

Steaua - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Cu doar 5 zile inaintea primului meci din grupele Europa League, partida cu Viktoria Plzen care va fi in direct la ProTV joi seara de la 22.00, Steaua joaca pe terenul campioanei acolo unde a fost invinsa categoric anul acesta in playoff-ul sezonului trecut.

Situatia s-a schimbat insa radical de la acel moment - ambele echipe au facut multe schimbari, insa acestea au adus rezultate doar la echipa lui Nicolae Dica. Steaua poate urca pe primul loc in clasament in premiera in acest sezon, cel putin pana duminica seara atunci cand va avea loc duelul de foc intre CFR Cluj si CS U Craiova.

Nicolae Dica va menaja mai multi jucatori cu gandul la partida de la Plzen. Astfel, va debuta ultimul fundas adus, Bogdan Planici. De partea cealalta, la Viitorul va debuta Razvan Horj, cel care a venit de la CFR Cluj in timp ce Boli a trecut la echipa lui Dan Petrescu. Horj s-a aflat pe lista Stelei insa nu a fost dorit pana la urma de patronul echipei.

Echipele probabile:

Viitorul

Ramniceanu - D Lopez, Horj, Taru, Cr Ganea - Vana, Dumitrescu, Cicaldau - Chitu, Eric, Tucudean

Steaua

Fl Nita - Enache, Planici, Balasa, Momcilovici - Pintilii, Morais - Man, Budescu, Tanase, Alibec