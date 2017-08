Debuteaza Nedelcu si Benzar! Cum poate arata Steau contra Astrei, cu cateva zile inaintea meciului tur cu Sporting

UEFA Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Cu meciuri din 3 in 3 zile, Nicolae Dica este forta sa faca din nou multe schimbari - la partida cu Astra de sambata vor fi 8 jucatori noi in primul 11 fata de partida cu CSM Poli Iasi de miercuri, incheiata cu scorul de 1-1. Dica vrea sa odihneasca astfel jucatorii importanti precum Alibec, Pintilii sau Texeira pentru partida vitala cu Sporting Lisabona de saptamana viitoare.

Totusi, Dica are parte si de o veste buna pentru meciul cu Astra - se va putea baza pe noile achizitii, Dragos Nedelcu si Romario Benzar, cei care nu au fost transferat in timp util pentru a putea fi trecuti pe lista UEFA pentru dubla cu portughezii si oricum nu ar fi fost eligibili dupa ce au jucat deja pentru Viitorul in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Astfel, Dica ar putea apela la o echipa mai apropiata de cea de la Chiajna, cu pustii Benzar si Grecu in prim-plan. Nita, Larie si Momcilovic sunt singurii jucatori din partida cu CSM Iasi care si-ar pastra locul in primul 11. Meciul cu Astra poate fi de adio pentru De Amorim, cel pe care patronul Stelei, Gigi Becali, a anuntat ca vrea sa-l vanda.

"La orice ora Dica poate alinia cea mai buna formula din campionat asa ca nu vad niciun avantaj pentru Astra" a laudat adversara antrenorul giurgiuvenilor, Edi Iordanescu.

Echipa probabila:

Nita - Benzar, Larie, Nedelcu, Momcilovic - Achim, Ov Popescu - Grecu, Benzar, De Amorim - Gnohere