Debut halucinant pentru Alibec la Steaua! Gol dupa 14 minute, 2 galbene in 7 minute! Ce s-a intamplat

Denis Alibec a avut un prim meci oficial la Steaua plin de evenimente.

Cel mai important transfer facut de Steaua in aceasta iarna, Denis Alibec, nu a avut nevoie decat de 13 minute pentru a-si face simtita prezenta la Steaua in meciul de debut. Alibec a driblat un adversar in careu si a fost faultat, tot el transformand penalty-ul.

Finalul reprizei a fost insa unul de cosmar pentru atacantul de 26 de ani - mai intai, a primit cartonas galben in minutul 37 pentru proteste la o ocazie a Stelei oprita de tusier pentru ofsaid.

In minutul 43, Alibec a primit cartonas rosu de la arbitru Cojocaru. Motivul? A cazut usor la 30 de metri de poarta CFR-ului iar arbitrul, aflat foarte aproape de faza, a considerat ca jucatorul stelist a simulat! Alibec va rata asadar urmatorul meci al Stelei, contra celor de la Voluntari.

