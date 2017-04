Deac intra direct in topul celor mai bine platiti jucatori: cu ce salariu l-a convins Becali pe mijlocas

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Gigi Becali, patronul FCSB, a anuntat in aceasta dimineata, IN DIRECT la Sport.ro, ca mijlocasul Ciprian Deac va imbraca tricoul ros-albastru in urmatorul sezon.

Mutarea fotbalistului de 31 de ani va fi oficializata cel mai probabil dupa data de 1 iunie, anunta Becali, care spune ca a luat insa legatura cu administratorul judiciar al CFR-ului.

Gazeta Sporturilor scrie ca Deac va incasa un salariu de 15.000 euro lunar la Steaua, urmand a fi unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lotul lui Reghecampf. Prin comparatie, Denis Alibec este cel mai bine platit jucator ros-albastru, cu 20 de mii de euro lunar.

De asemenea, Deac va incasa si o prima de instalare de 150.000 euro si inca o data aceasta suma daca echipa se va califica in grupele UCL.