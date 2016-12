De pus in rama! Llullaku, egal cu Messi, Suarez, Sanchez si Lewandowski in cursa pentru Gheata de Aur! 

Liga I a pierdut unul dintre cei mai buni marcatori din ultimii ani.

Atacantul albanez de origine kosovara Azdren Llullaku ocupa locul 11 in clasamentul provizoriu pentru Gheata de Aur a sezonului 2016-2017, a anuntat, vineri, site-ul oficial al UEFA.

Lullaku, care a marcat 16 goluri in actuala editie a Ligii I, a acumulat 24 de puncte, la fel ca uruguayanul Luis Suarez (castigatorul din sezonul precedent cu 80 de puncte) si argentinianul Lionel Messi, ambii de la FC Barcelona, chilianul Alexis Sanchez (Arsenal Londra) si polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen).

Aceasta ierarhie este condusa de atacantul gabonez al formatiei Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, cu 32 de puncte.



Primele 15 locuri in acest clasament sunt ocupate de urmatorii jucatori:

1. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, 16 goluri x 2.0) - 32 de puncte

2. Christian Gytkjaer (Rosenborg Trondheim, 19 goluri x 1.5) - 28,5

3. Mauro Icardi (Internazionale Milano, 14 goluri x 2) - 28

4. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 18 goluri x 1.5) - 27

5. Diego Costa (Chelsea Londra, 13 goluri x 2.0) - 26

Andrea Belotti (FC Torino, 13 goluri x 2) - 26

Anthony Modeste (FC Koln, 13 goluri x 2) - 26

Edin Dzeko (AS Roma, 13 goluri x 2)

9. John Owoeri (Hacken, 17 goluri x 1.5) - 25,5

10. Evgheni Kabaev (Kalev, 25 goluri x 1) - 25

11. Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias, 16 goluri x 1.5) - 24

Luis Suarez (FC Barcelona, 12 goluri x 2) - 24

Lionel Messi (FC Barcelona, 12 goluri x 2) - 24

Alexis Sanchez (Arsenal Londra, 12 goluri x 2) - 24

Robert Lewandowski (Bayern Munchen, 12 goluri x 2) - 24.

Cu 16 goluri marcate in acest sezon, Llullaku e unul dintre cei mai buni marcatori din Liga I in ultimii ani. El a marcat la fel de multe goluri ca Alibec in tot sezonul trecut, cand golgheterul campionatului a fost Hora, cu 19 reusite. In urma cu doi ani, golgheter a fost Tade, cu 18 reusite.

Llullaku a semnat deja cu Astana din Kazahstan, care il plateste cu 500.000 de euro pe sezon.