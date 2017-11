"De la Piti, Piti nu-i lasa", la "Hai la Dinamo!" Incredibil: Negoita l-a vrut pe Piturca in locul lui Miriuta

Apele par sa se fi linistit la Dinamo. Cel putin pentru un moment. Sunt sanse mari ca Miriuta sa plece de la echipa in perioada de pauza de iarna, chiar daca tehnicianul a fost confirmat in functie in cursul zilei de astazi.

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Surpriza cu adevarat uriasa vine abia acum. Potrivit mai multor surse, Victor Piturca este antrenorul dorit in "Stefan cel Mare". Gazeta Sporturilor a notat ca oamenii din conducerea lui Dinamo l-au contactat pe Piturca in cursul zilei de luni. DigiSport sustine ca l-a contactat pe fostul selectioner, iar acesta a confirmat discutiile cu Dinamo.

Potrivit sursei citate, cei de la Dinamo i-au propus lui Piturca sa preia echipa imediat. Piturca, simbol al Stelei, a declinat oferta, insa si-a lasat o portita deschisa. Mai exact, Piturca le-a spus celor de la Dinamo ca nu va prelua echipa in plin sezon, insa se poate discuta din iarna.

Gabi Balint, de asemenea o legenda a Stelei si invitat in studioul DigiSport, a sintetizat perfect situatia de la Dinamo: "A, inseamna ca Miriuta tocmai a fost reconfirmat in functia de antrenor interimar!”

In urma cu aproape 15 ani, pe cand Piturca era antrenor in Ghencea, fanii lui Dinamo scandau: "Piti, Piti, nu-i lasa!". Mesaj cu trimitere clara la faptul ca jocul Stelei scartaia sub comanda lui Piturca, iar suporterii dinamovisti doreau ca acesta sa ramana cat mai mult timp pe banca rivalilor.