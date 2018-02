De la Marseille, in Play Out-ul Ligii I! Transferul oficializat in aceasta seara

FC Voluntari continua campania de achizitii!

FC Voluntari l-a luat pe portarul Mihai Minca (33 de ani), iar in urma cu putin timp a oficializat si sosirea fundasului stanga francez Alphousseyni Sane, de la Olympique Marseille.



Sane a evoluat la juniorii lui Marseille, bifand un singur meci la prima echipa, intr-o partida cu Toulouse, in 2016.



Alphousseyni Sane a jucat numai la OM pana acum, el despartindu-se de echipa franceza pentru a incepe o aventura in Liga I.



Sane are 22 de ani.