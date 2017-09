De la Man la "SuperMAN!" Ce promisiune facea tanarul jucator anul trecut, cand era uitat de Reghe in afara lotului

Dennis Man a devenit cel mai important om al Stelei in acest sezon!

Man a schimba complet jocul Stelei in repriza a doua cu Lugano, cand a intrat pe teren si a contribuit decisiv la intoarcerea de scor.

La doar 19 ani, Dennis Man a fost cel mai scump junior transferat de Steaua, anul trecut, cand Becali a platit 400.000 de euro pentru transferul de la UTA. Becali a anuntat imediat cum l-a luat ca va da lovitura cu Man, insa Laurentiu Reghecampf i-a dat putine sanse in sezonul trecut.



"O sa vedeti voi, ma, cine e Man! O sa iau milioane bune de euro pe el, o sa fie peste Stanciu!", spunea Becali dupa transfer, cand i-a fixat clauza de 50 de milioane de euro.

Dupa meciul cu Lugano, Becali si-a schimbat pretentiile. A anuntat ca vrea cel putin 48 de milioane de euro pentru tanarul jucator.

"Daca imi da cineva 10 milioane de euro pe Man, eu nu-l dau! Ce, sunt idiot?! Eu nu vad ce se intampla in lume acum?! Eu trebuie sa fiu cu un pas inainte. Ce, Man nu e posibil sa fie de valoarea lui Mbappe?! Voi lua 48 de milioane de euro!", a spus patronul la finalul partidei de joi seara.

Man spunea la inceputul anului ca 2017 va fi anul sau si a demonstrat deja in partidele de pana acum.



"Mi-am asumat anumite lucruri cand am venit la Steaua, stiam ca nu o sa fiu titular din prima. Am rabdare si sunt dispus sa parcurg toate etapele. Meciurile pe care le-am avut la Arad mi-au confirmat si mie ca pot sa devin un fotbalist important. In 2017 va arat cine sunt!", spunea Dennis in urma cu un an in Gazeta Sporturilor.

Man era fericit dupa victoria cu Lugano din Europa League.

"Ma simt foarte bine, ma bucur ca antrenorul imi da sanse sa joc si sper sa o fac din ce in ce mai bine. Cred ca e cea mai buna repriza de cand joc la Steaua. Suntem pe primul loc in grupa, nu-mi doresc decat sa continuam sa facem meciuri bune si sa ne asiguram cat mai repede calificarea in primavara europeana".

Dica este omul care i-a dat sanse lui Man, iar acum tanarul jucator a devenit extrem de important pentru planul sau tactic la Steaua. "Man a avut o prestatie excelenta. Cred totusi ca poate mult mai mult si in scurt timp va fi un jucator important pentru Steaua, poate si pentru echipa nationala".

400.000 de euro l-a costat Man pe Becali, cel mai scump junior transferat vreodata de Steaua.

Man joaca cu aparatorile cu care a venit de la UTA. La Steaua are salariu de 5000 de euro pe luna.

Foto Gazeta Sporturilor