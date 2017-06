De la "Cine tine cu Steaua, sa-i ..." la "Imi doresc din suflet sa ia Steaua titlul" Ce se intampla, Sumi? :))

Sumudica are o schimbare radicala de discurs.

Marius Sumudica are o schimbare totala de discurs. Cel mai mare rival al Stelei a devenit un adevarat suporter al echipei lui Gigi Becali. Sumi a plecat in Turcia dupa terminarea campionatului, parand sa uite de echipa cu care s-a luptat la titlu.

Amendat cu 50.000 de euro de catre conducere (desi a fost iertat ulterior) dupa ce a strigat injurii la adresa Stelei dupa calificarea in primavara europeana, Sumudica a fost la un pas sa fie adus la Steaua in aceasta vara.

Gigi Becali a declarat ca l-ar fi adus pe Sumudica la echipa insa a fost prea agresiv in declaratii la adresa echipei si nu vrea sa isi puna suporterii in cap. Patronul Stelei a recunoscut la TV ca i-a transmis antrenorului sa isi schimbe declaratiile la adresa echipei daca vrea sa fie vreodata pe banca.

Sumudica a trecut insa dintr-o extrema in alta. La doar cateva luni de cand canta in vestiar "Cine tine cu Steaua, sa-i ... familia", Sumi a ajuns sa dea declaratii de dragoste la adresa FCSB. "Imi doresc din suflet sa iasa FCSB campioana", a spus ieri Sumudica, insa apoi a incercat sa o "dreaga" spunand ca are mai multi fosti elevi de la Astra acolo.

Imaginile cu Sumudica cantand impotriva Stelei: