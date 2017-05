De la "Apara Duckadam!", la "Apare Duckadam?" Piturca si Tudorel Stoica striga adunarea pentru Steaua '86

Victor Piturca si Tudorel Stoica se vor ocupa de organizarea sarbatorii de 7 mai. Duminica se implinesc 31 de ani de la cea mai mare performanta a fotbalului romanesc.

Victor Piturca a anuntat ca, incepand din acest an, el si Tudorel Stoica se vor ocupa ca in ziua de 7 mai sa se intalneasca toti fostii jucatori ai echipei Steaua care a castigat, in urma cu 31 de ani, Cupa Campionilor Europeni.

"Se va tine cu siguranta, duminica, incepand cu ora 14.00, la Hotelul Intercontinental, ne vom reuni, va urma un cocktail. Deci vom fi impreuna doua, trei, patru ore. Asta se va intampla in fiecare an, in 7 mai, asta va promit eu. Nu stiu daca organiza Helmuth Duckadam pana acum sau alte persoane, eram invitati de anumite persoane. Acum este actiunea noastra, a mea si a lui Tudorel Stoica. Noi am hotarat acest lucru cu ceva timp inainte. Am incercat ca aceasta actiune sa se desfasoare la CCA, la Casa Armatei, dar nu am avut sprijin, nu erau conditiile care trebuiau sa fie."



"Poate dansii (n.r. - CSA Steaua) sunt preocupati cu alte probleme, poate ei vor sa celebreze la un cincinal, la 35 de ani. Din punctul nostru nu este niciun fel de problema, cel mai important este ca noi sa ne vedem. Din cate am inteles de la Tudorel Stoica - el s-a ocupat cu prezenta - va veni apropae toata lumea. Sa vedem cum va fi nea Imi, daca va reusi sa vina, are si el o varsta, niste ani", a declarat Piturca, la Digi Sport.

Intrebat despre intentia lui Helmuth Duckadam de a nu participa la acest eveniment, Piturca a raspuns: "Eu am vorbit cu Tudorel, il consideram pe Helmuth prietenul nostru, colegul nostru, am fost o familie. Tudorel l-a sunat doua zile la rand si nu a raspuns, cum sa nu fie invitat? Tudorel a zis ca ii va transmite lui Gabi Balint sa-l invite el. Acum, cum decide el. 7 mai reprezinta o zi foarte importanta din viata noastra, a fost o performanta extraordinara si ar fi trebui sa fim toti impreuna".

Duminica, se implinesc 31 de ani de cand Steaua Bucuresti a castigat Cupa Campionilor Europeni, dupa ce a trecut de FC Barcelona in finala, cu scorul 2-0, la loviturile de departajare, portarul Helmuth Duckadam aparand atunci patru penaltiuri.