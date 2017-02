De cine se teme Hagi! 3 lucruri care ii dau FIORI in lupta pentru un titlu istoric

Calculele lui Hagi pentru titlu sunt inca destul de complicate.

Mai multe cluburi inca spera sa ocupe cele 4 locuri ramase disponibile pentru playoff-ul Ligii I.

Viitorul lui Hagi este pe primul loc si viseaza la un titlu istoric adus la Ovidiu. Ar fi al doilea an la rand cand o echipa ia in premiera campionatul, dupa ce anul trecut acesta a fost luat de Astra lui Sumudica.

Hagi isi face calcule pentru playoff, insa sperantele atarna si de urmatoarele etape care vor stabili cine merge mai departe.

In afara liderului Romaniei, singura echipa care are locul asigurat in playoff acum este Steaua, un adversar greu pentru Hagi.

Din 13 intalniri directe, Steaua a strans 12 victorii si pare favorita in confruntarile directe.

Cu Craiova, echipa de pe locul 3, Viitorul are o rata de succes de 50%, potrivit statisticilor transfermarkt.de. Au fost 8 meciuri, cu 4 victorii, doua infrangeri si doua rezultate de egalitate.

Cele trei nume de care Hagi se teme in playoff? Steaua, Medias si Astra. Cum sta Viitorul la confruntari directe cu echipele care spera la playoff:

Gaz Metan Medias - 12.5% rata de succes (8 meciuri, o victorie)

Astra - 21.4% (14 meciuri, 3 victorii)

Dinamo - 41.7% (12 meciuri, 5 victorii)

Botosani - 42.9% (14 meciuri, 6 victorii)

CFR Cluj - 44.4% (9 meciuri, 4 victorii)

Voluntari - 100% (4 meciuri, 4 victorii)