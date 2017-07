"De ce sa renuntam, ca ne ameninta Ministerul de Interne?" Negoita, pus la punct de tabara lui Badea: "Nu ai sigla, nu ai palmares, nu ai stadion!"

Ionut Negoita a amenintat ca nu va mai investi la Dinamo, dupa ce si-a dat seama ca sansele ca stadionul din Stefan cel Mare sa fie renovat sunt minime.

Imediat dupa ce a amenintat ca nu va mai investi la Dinamo, din cauza problemei stadionului, Ionut Negoita a primit o replica din partea lui Marius Bacria, reprezentantul societatii detinute de Nicolae Badea, FC Dinamo.

Acesta spune ca Badea nu va renunta la drepturile pe care le are in Stefan cel Mare.

"De ce sa renuntam la un bun, pentru ca suntem amenintati de ministrul de interne? Ministrul sustine ca miza este reprezentata de spatiile comerciale. Sa fie clar asta, noi nu cerem niciun spatiu comercial. Cum sa fim acuzati de asa ceva? Noi ne dorim sa administram spatiile pe care le avem si acum la Dinamo, ori acolo nu este niciun spatiu comercial. Domnul Badea cheltuie bani, nu ii duce acasa."

Bacria i-a reamintit lui Ionut Negoita ca are o datorie de 3 milioane de euro la Badea. Mai mult, acesta spune ca societatea lui Negoita nu ar detine sigla si palmaresul clubului.

"De ce a fost iertat domnul Negoita de executarea silita pentru cei 3.000.000 de euro? Eu nu inteleg. In mai a facut o intelegere pentru inca 6 luni pentru acei bani, dar dupa isi spune cuvantul legea. E deja prea mult. Sunt aproape 4 ani si jumatate. E o chestie privata, nu e vorba despre entitati, ci este o chestie intre doua persoane."

"Actiunile sunt sechestrate. Acest club poate sa iasa de sub patronajul lui Ionut Negoita. Nu are sediu de club, nu are baza de antrenament, nu are autocar, sigla, palmares, stadion, atunci cine o sa cumpere actiunile de la Negoita? O sa fie o mare inghesuiala, ca la actiunile de la Apple! Sa fim seriosi", a mai spus Marius Bacria la DigiSport.