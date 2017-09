De ce l-a scos Dica pe Alibec la pauza?! Prima reactie a antrenorului dupa victoria cu 1-0 in fata lui Dinamo

FCSB 1-0 Dinamo | Ros-albastrii s-au impus in derby gratie golului marcat de Marko Momcilovic. Nicolae Dica a vorbit la finalul partidei de pe National Arena.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

"Consider ca a fost o prima repriza echilibrata. In prima parte am avut cateva probleme la Salomao, dar si noi ne-am creat ocazii de a marca.

In schimb, in repriza a doua i-am blocat foarte bine si am facut un meci mult mai bun, ne-am creat ocazii si am dominat. Imi pare rau ca nu am reusit sa marcam mai mult din ocaziile pe care le-am avut.

Eu nu cred ca un egal era echitabil. Pot sa spun ca am avut ocazii foarte mari in repriza a doua. Au avut si ei sanse, dar noi am avut mai multe. Am avut si acel penalty.

Desi noi jucam din 3 in 3 zile, am fost mai proaspeti in repriza secunda.

Alibec era foarte obosit, am vorbit cu el si inainte de joc. La pauza am decis sa il introduc pe Bizon, ca sa tina mai mult de minge in fata.

Normal ca ma astept la mai mult de la Alibec, pentru ca este capitanul echipei si jucator de nationala. Dar la fel ma astept si de la ceilalti jucatori!

Am inteles ca e primul penalty ratat de Budescu, asta este, se intampla la fotbal.

Imi doream 6 puncte din dubla cu CFR si Dinamo, dar sunt multumit si cu aceste 4 puncte obtinute. Asteptam meciul CFR-ului, sa vedem ce vor face.

Am avut trei jucatori U21 in primul ei, ei trebuie sa munceasca sa munceasca in continuare, pentru ca au mare potential", a spus Nicolae Dica.