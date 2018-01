De Amorim a fost PUS SA CANTE in fata lui Sumudica! :)) Ce melodie a ales

A fost distractie in vestiarul lui Kayserispor dupa primul meci din 2018!

William de Amorim a fost pus de colegi sa cante pentru a-si face oficial prezentarea la noua echipa. :) De Amorim a ales o melodie braziliana pe care a cantat-o la o sticla de bere pe post de microfon.

De Amorim e imprumutat la Kayserispor de la Steaua pana in vara. Brazilianul ii va aduce lui Becali 600 000 de euro in cazul in care va confirma in Turcia.

????Yeni transferlerimizin şarkı söyleme geleneği devam ediyor. Aramıza hoş geldin #Amorim???????? pic.twitter.com/2kZzXFGJW6 — Kayserispor (@KayserisporFK) January 8, 2018