"De acum trebuie sa scoti flacari pe gura!" Mesajul lui Becali pentru fotbalistul de 2 milioane pe care l-a criticat dupa primul meci din 2018

Gigi Becali s-a declarat dezamagit de prestatia lui Nedelcu din meciul cu Gaz Metan. El ii transmite mijlocasului ca "trebuie sa scoata flacari pe gura".

Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El le-a transmis jucatorilor care l-au dezamagit in primul meci dn 2018 ca "trebuie sa scoata flacari atunci cand primesc sansa".

"Dupa ce am vazut la Medias, nu mai vreau sa vorbesc despre favorite. Ca inainte de meci ziceam ca spulberam pe toata lumea, dar acum nu mai zic asta.

Eu pe Nedelcu si Larie i-am luat pe valoare, dar astept sa-i vad in 4-5 meciuri. Ei sa inteleaga ca pe posturile alea trebuie sa fii bun. Pintilii, pe postul de mijlocas defensiv, e mai bun ca in tinerete, iar Nedelcu trebuie sa profite de sansa atunci cand o primeste. Nedelcu, Popescu si Filip trebuie sa scoata flacari pe gura cand li se da sansa sa joace in locul lui Pintilii.



E cum a zis Petrescu. Noi avem multi jucatori valorosi de atac, nici nu stim cu cine sa jucam. Nu cred ca la meciul cu CFR va trebui sa-i motivez eu suplimentar. Ca drept dovada, ati vazut statistica. CFR nu ne-a batut de vreo 10 ani.

Nu sunt suparat pe Alibec ca a luat galben. Eu sunt multumit ca a intrat bine si ca s-a batut. Nu neaparat ca a marcat gol, dar m-a incantat ca s-a batut. Eu ma supar cand trece adversarul pe tine si esti indolent", a spus Becali.