Daum l-a ajutat pe Dica! :) Alibec, recuperat 100% pentru la partida cu Viitorul! Anuntul medicilor

Chinuit de o accidentare inaintea pauzei internationale, Denis Alibec a avut timp sa se refaca.

Selectionerul Christoph Daum nu l-a convocat pe Denis Alibec pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru, in care nationala a ratat oficial calificarea la Cupa Mondiala din 2018.



Atacantul Stelei a avut astfel timp sa se refaca 100%, dupa ce a jucat doar 45 de minute in partida cu Botosani din campionat.



Alibec se va afla pe teren in partida cu Viitorul, in care Steaua poate sa devina lider, daca bate. Alibec a fost testat de medici, iar acestia l-au anuntat ca nu mai are probleme, scrie Gazeta Sporturilor.