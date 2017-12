"Dati titlu mare cu asta! Ma intreb de ce a mai venit Revolutia...!" Hagi, extrem de deranjat de situatia in care a ajuns fotbalul romanesc

Gica Hagi, antrenorul Viitorului, nu se implica in alegerile de la FRF de anul viitor.



Hagi se declara deranjat de situatia in care a ajuns fotbalul romanesc, la 27 de ani de la Revolutie, insa a precizat ca nu vrea sa se implice in alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, alegeri ce vor avea loc in 2018. Hagi isi vede in continuare de proiectul sau de la Viitorul si si-ar dori sa renunte la sistemul actual cu play-off si play-out.

"Nu ma intereseaza cine va conduce FRF din 2018. Eu am club, le am pe ale mele, ma conectez la ale mele. Am si familie, trebuie sa am grija de ea. E o lupta intre ei. Dar eu am spus ce presedinte vreau. Si va rog sa dati titlu mare! Sau daca nu, cenzurati-ma, ca pe vremea lui Ceausescu. Dati ce am zis eu! E parerea mea! 18 echipe (n.r. in Liga 1), Divizia B, Divizia C facute sa creasca. Nu sa ne diluam, nu sa ne reducem. Uitati ce ati facut aici. Cum sa producem fotbalisti cu saracie si cu stadioane vechi. Au trecut 27 de ani. 27 de ani. Ma intreb pentru ce a mai venit Revolutia... A venit sa ne ducem in jos sau in sus? In '90 ziceau sa ne dezvoltam... Unde? In jos! Mai putine echipe, mai putin fotbal... Nimic! Mai putina sustinere a sportului in Romania. Dar eu zic, eu vorbesc. Dar sunt mic, sunt cenzurat. Nu ma baga nimeni in seama. Ati vazut vreun lider sa fie in barca cuiva? Eu am fost lider. Cum sa fiu in barca cuiva!? Sa nu ma folosească nimeni. Eu asta sunt. Stiti ce fac", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.